Juve Women, girone di ferro in Champions: il sorteggio

Serate indimenticabili l'anno scorso. Il cammino era cominciato in casa del Servette, con il successo 3-0 firmato Caruso, Hurtig e Cernoia, poi la prima in casa, nella splendida cornice dell'Allianz Stadium: sconfitta 2-1 con il Chelsea che aveva portato grande consapevolezza. Consapevolezza incrementata dal 2-2 all'ultimo secondo sempre in casa con il Wolfsburg, doppietta di Girelli che ha aperto le porte al 2-0 in casa delle tedesche (autorete di Hendrich e Staskova). Una vittoria dal grandissimo valore e alla fine determinante. A completare il cammino lo 0-0 prezioso in casa del Chelsea e poi il 4-0 finale al Servette in casa con le reti di Hurtig, doppietta di Girelli e Bonfantini".