Juve Women-Pomigliano 3-0: grande secondo tempo bianconero

In attesa di Juventus-Bologna di questa sera, è stato un grande pomeriggio per le Women, che hanno battuto il Pomigliano. Ecco il report del match, pubblicato dal sito della Juventus: "Primo tempo non semplice per le bianconere, che non trovano la via della rete nonostante mantengano quasi sempre il controllo del gioco. Il Pomigliano si difende però in modo molto ordinato, e i primi tentativi juventini sono dalla distanza: Boattin col sinistro dal limite al 17', Caruso 10 minuti dopo, Rosucci ancora dal 18 metri alla mezz'ora. Si tratta di conclusioni che però non portano eccessivi grattacapi alla porta campana, così come il tentativo a giro ancora di Liza al 36', che non inquadra la porta.