Soncin: “Caruso al Bayern? Messaggio positivo per il movimento”

Andrea Soncin, CT della Nazionale italiana femminile, ha detto la sua sulla cessione di Caruso dalla Juve al Bayern.

Andrea Soncin, CT della Nazionale italiana femminile, ha detto la sua su Caruso, ex calciatrice della Juve Women. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “La definirei più adrenalina che pressione. Questa passione che proviamo e viviamo ci accende di adrenalina in vista dei prossimi confronti, ma siamo totalmente concentrati sul presente perché quello che accadrà fra 4-5 mesi sarà determinato da quando fatto oggi. Dobbiamo cercare di migliorarci, sia nei club sia in questi raduni, per arrivare preparate all’Europeo. Galles? Il Galles è una squadra moderna che fa della fisicità e dell’aggressività le proprie armi principali, ha giocatrici che militano negli USA e nei top campionati in Europa, ha fatto un grande cammino nelle qualificazioni. Ma siamo concentrate in quello che facciamo noi, nel dominio del gioco, nel possesso e nell’aggressività e il gioco verticale. Vogliamo arrivare al controllo totale della partita come dimostrato in passato anche contro squadre di altissimo livello. Le sfide in chiusura del 2024 intendo”.

Su Caruso

"Penso sia un messaggio molto importante e positivo, per il lavoro del club e della Nazionale. Queste sfide sono momento d'osservazione dei top club. Positivo per tutto il movimento, siamo felici che Arianna possa vivere questa esperienza in un club così importante. Ci restituisce una ragazza molto determinata e entusiasta".