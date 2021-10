Servente-Juventus: alle 18:45 esordio in Champions League per le bianconere

Questa sera prima partita della squadra di Montemurro nella fase a gironi della Champions League

Mentre la prima squadra sta riprendendo gli allenamenti alla Continassa a ranghi ridotti, visti i 16 bianconeri partiti per rispondere alla chiamata delle rispettive Nazionali, la Juventus Women è pronta a scrivere un altro pezzo della sua storia che andrà in scena questo pomeriggio. Dopo aver passato la fase a eliminazione per qualificarsi ai gironi infatti, per la prima volta le bianconere scenderanno questa sera in campo nella partita valida per la prima giornata della fase a gironi della UEFA Women's Champions League. Uno storico traguardo per la squadra di Montemurro, che è entrata a far parte dell'élite europea femminile insieme ad altri 15 club. Le bianconere hanno già affrontato le campionesse di Svizzera questa estate in amichevole, imponendosi con un secco 4-0 che difficilmente sarà replicabile stasera vista la diversità di impegno.