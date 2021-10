Mercato Juve / Pogba e non solo: Cherubini ha tre colpi da sogno in mente

1 di 2

Calciomercato Juventus, Pogba più altri due: ecco i colpi in programma.

Negli ultimi anni, a causa di scelte sbagliate e sessioni di mercato non eccezionali, la Juve ha perso del terreno rispetto al passato. L'era dei 9 scudetti consecutivi si è purtroppo chiusa e la squadra è andata via via ridimensionandosi sempre più. Il primo errore è stato quello di dare il benservito ad Allegri, scegliendo al suo posto allenatori che non erano da Juventus.

Prima Sarri (che comunque uno scudetto lo ha portato a casa) e poi Pirlo: due scommesse che, per un motivo o per l'altro, non hanno portato ai risultati sperati. Ecco perché la Juve ha deciso di tornare al passato. Di tornare, appunto, da Massimiliano Allegri. Una sicurezza sulla quale, col senno del poi, sarebbe stato giusto continuare a puntare.

Poi il calciomercato e la rosa. Sono lontani i tempi dei Pirlo, Vidal e Pogba a centrocampo. Adesso la mediana è il reparto più povero della Juventus e nelle ultime sessioni di mercato sono arrivati alcuni elementi non al livello, sicuramente molto lontani dai predecessori. La Vecchia Signora però vuole tornare grande in breve tempo e starebbe già progettando alcune mosse per farlo. Tre colpi da sogno per ripartire, ecco chi c'è nel mirino <<<