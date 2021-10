Verso Italia-Spagna: idea Insigne falso 9 per sostituire Immobile

L'Italia di Roberto Mancini si prepara ad affrontare la Spagna: chi giocherà al centro dell'attacco? Idea Insigne falso nueve

redazionejuvenews

L'Italia di Roberto Mancini si prepara ad affrontare la temibile Spagna di Luis Enrique, partita valida per le semifinali della Nations League. Entrambe le squadre vorranno vincere a tutti i costi, per poter strappare un biglietto per la finale, in programma domenica 10 ottobre. La vincitrice finale, infatti, si garantirà la qualificazione automatica ai mondiali in Qatar 2022. Chance importantissima per gli Azzurri. A poche ore dall'inizio del match, cominciano a delinearsi le due probabili formazioni.

Roberto Mancini ripartirà dall'ossatura che gli ha permesso di vincere Euro2020, spazio quindi all'ormai consueto 4-3-3. In porta ci sarà Gigio Donnarumma, difeso da Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini e Emerson. A centrocampo pronti i soliti Barella, Jorginho e Verratti. Locatelli in panchina è pronto a subentrare a partita in corso. I dubbi maggiori sono in attacco, dove saranno assenti per infortunio sia Immobile che Belotti. Chiesa è sicuro del posto da titolare sulla destra, mentre è rebus su chi giocherà al suo fianco. L'alternativa più semplice sarebbe quella di schierare uno tra Raspadori e Kean, ma sembra che il ct della nazionale stia pensando di inserire Insigne come falso nueve. Sulla fascia sinistra andrebbe invece ad agire Lorenzo Pellegrini, in forma super nella Roma di Josè Mourinho.

Per quanto riguarda la Spagna, invece, anche Luis Enrique dovrebbe schierare i suoi con un 4-3-3, con Unai Simon tra i pali. Linea difensiva composta da Azpilicueta, Laporte, Pau Torres e Reguillon. Qualità e quantità in mezzo al campo, con Koke, Busquets e Mikel Merino. In attacco assente Morata, out per infortunio. Al suo posto è pronto Ferran Torres, con Sarabria e Oyarzabal larghi sugli esterni. Anche la Spagna, quindi, giocherà senza una vera e propria punta. Quale "attacco spuntato" avrà la meglio?

Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Pellegrini.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Reguilon; Koke, Busquets, Mikel Merino; Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal.