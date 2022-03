Katia Serra: “La Juventus Women sta avendo un calo fisiologico”

Katia Serra, attuale opinionista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul periodo di forma della Juventus Women.

redazionejuvenews

Katia Serra, ex calciatrice e attuale opinionista, ha rilasciato delle dichiarazioni a JuventusNews24.com, trattando il tema del calcio femminile e della Juventus Women. Ecco le sue parole sul momento di forma delle bianconere: "L’impressione è che la Juventus Women stia attraversando un periodo di calo fisiologico, paga qualcosa a livello atletico. Non si può restare al 100% per tutta la stagione, ancora di più in un’annata in cui si sono sommate così tante partite per le fatiche in Champions. La concorrenza è cresciuta ed ha ridotto il gap dalla Juve. Ritengo la Roma – ma lo pensavo anche ad agosto – la formazione più autorizzata a credere di poter scalzare la Juve dal piedistallo. È la squadra meglio assemblata e quella che è cresciuta di più negli ultimi anni."

Sulla doppia sfida con il Lione, match di Champions League difficile ma fondamentale per la stagione della Juventus Women: "La possibilità di confrontarsi col Lione dà solo carica e ambizione. Non inciderà sul campionato, non negativamente. Sarà una partita difficilissima, contro un avversario più forte. Loro avranno delle assenze, ma nonostante ciò la Juve non parte favorita. Do qualche chance di qualificazione alle bianconere se scenderanno in campo leggere mentalmente e con l’obiettivo di migliorarsi ancora nel contesto europeo. I progressi sin qui sono stati molto importanti."

Sulla rosa e sulle possibili modifiche: "La rosa attuale della Juve non è perfetta. Non ho condiviso la scelta di non sostituire Galli. L’arrivo di Grosso è stato tardivo, il centrocampo andava potenziato con l’arrivo di altre giocatrici. Anche in questo momento penso sia il reparto più in difficoltà e sul quale sia necessario intervenire. A me piacerebbe si puntasse su qualche giovane italiana e magari inserire una straniera di livello. Zamanian non ha mai convinto fino in fondo e penso che il suo futuro possa essere lontano da Torino."