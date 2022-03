Coppa Italia femminile, Milan-Juventus Women: le formazioni ufficiali

Oggi andrà in scena la semifinale di andata di Coppa Italia femminile tra Milan e Juventus Women, di seguito le scelte dei due allenatori.

Tra poco meno di un'ora andrà in scena la semifinale d'andata di Coppa Italia femminile tra il Milan e la Juventus Woman. Le bianconere arrivano da un periodo in chiaroscuro, visto il pareggio dell'ultima giornata contro la Roma e la sconfitta del penultimo turno contro l'Empoli. Entrando nel merito della Coppa Italia, la Vecchia Signora, prima di arrivare in semifinale, ha battuto Roma, Bari e Inter. Le rossonere, invece, hanno sconfitto nei precedenti turni Cittadella, Hellas Verona e Sampdoria, mentre in campionato il club milanese arriva da due pareggi consecutivi con Sassuolo e Napoli. La semifinale di ritorno è prevista per il 30 aprile in casa della Juventus.