Juventus Women-Lione: lo Stadium apre le porte alle bianconere

Come già successo per le partite del girone, le ragazze bianconere scenderanno in campo nella Champions League contro il Lione tra le mura dello stadio di casa

La JuventusWomen ha rallentato la sua corsa in campionato nella scorsa giornata, quando le bianconere hanno impattato contro la Fiorentina per 1-1. Dopo la partita con la viola, la squadra di Montemurro ha pareggiato anche la sfida contro le ragazze dell'Inter, valevole per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. L'1-1 in casa delle nerazzurre fa ben sperare per il ritorno, in programma domenica prossima, con le bianconere che intanto domenica sfideranno il Verona in campionato, per riprendere a correre verso la vittoria dello stesso. La partita contro le gialloblu sarà arbitrata da Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli , che come assistenti avrà Davide Merciari della sezione di Rimini e Manuel Marchese di Pavia, con il quarto uomo sarà Gianluca Guitaldi di Rimini.

Le bianconere sono attese quindi da partite importanti, che porteranno la squadra di Montemurro a tornare in campo in Champions League nel mese di marzo, quando sarà in programma la doppia sfida contro il Lione. A proposito di queste, la Juventus ha comunicato tramite il proprio sito internet, che la partita di andata del 23 marzo verrà giocata all'Allianz Stadium.

"Le sfide casalinghe della fase a gironi di UWCL, le Juventus Women le hanno giocate tutte all'Allianz Stadium. Lì hanno costruito i propri successi, superando il gruppo composto da Chelsea, Wolfsburg e Servette e guadagnandosi lo storico accesso ai quarti di finale di UEFA Women's Champions League. Proprio in occasione dei quarti, l'Allianz riapre le sue porte alle bianconere: l'avversario è il Lione.

Non sarà la prima volta che le Juventus Women affronteranno lì il Lione. Il precedente, datato dicembre 2020, ha visto le francesi avere la meglio con il risultato di 3-2 dopo una grande partita delle bianconere.

L'andata si giocherà mercoledì 23 marzo alle 18:45 e il teatro, come detto, sarà ancora l'Allianz Stadium. Il ritorno, invece, in programma il 31 marzo alle 21:00 al Parc Olympique Lyonnais. Anche lì non sarà una prima volta.

Due splendidi teatri, due grandi sfide." (Juventus.com)