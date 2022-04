Serie A femminile, Juventus Women-Sampdoria: le formazioni ufficiali

La Juventus Women vuole tornare a vincere dopo la delusione europea. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida con la Sampdoria.

La Juventus Women ritorna in campo dopo l'eliminazione in Champions League contro il Lione. Le bianconere, alle 14,30, affronteranno la Sampdoria per tornare a vincere dopo l'amara esperienza europea. Le padrone di casa, prime in classifica con 47 punti, 2 in più della Roma che ha però una partita in più, arrivano al match dopo due vittorie consecutive in campionato, contro Inter e Napoli. Le blucerchiate, invece sono seste in Serie A con 28 punti ed arrivano alla gara dopo un periodo altalenante, fatto da 3 vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque.