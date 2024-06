Schatzer: “Essere tornata qui è un passo avanti nella carriera”

Eva Schatzer, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua dopo il rinnovo fino al 2027 con il club piemontese.

Eva Schatzer, calciatrice della Juve Women fresca di rinnovo, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “La prima stagione nel professionismo la reputo positiva. È stata molto importante per me, mi sono trovata da subito a mio agio alla Sampdoria, il gruppo mi ha accolta bene. Ho giocato tante partite, ho trovato molto spazio e, di conseguenza, ho imparato tanto e questo bagaglio di esperienza l’ho portato qui con me alla Juventus. Sono cresciuta tanto come persona e come calciatrice, è stata un’avventura molto formativa quella in Liguria, sotto tutti i punti di vista. Queste statistiche mi inorgogliscono, significa che è stata una bella stagione per me, ma come dicevo prima, significa che è stata soprattutto una stagione in cui ho avuto molto spazio per iniziare a conoscere la categoria. Nella stagione appena terminata ho giocato qualche metro più avanti rispetto alla posizione che ho sempre occupato nel Settore Giovanile bianconero. Alla Juventus ho giocato principalmente davanti alla difesa, mentre alla Sampdoria ho giocato più vicina alla porta e anche in termini realizzativi e di occasioni create ho notato la differenza. A prescindere, però, dal mio ruolo in campo, sarò a totale disposizione dell’allenatore e delle mie compagne, cercando di offrire sempre un prezioso contributo. Essere tornata qui è sicuramente un passo in avanti per la mia carriera e ci tengo a ringraziare di cuore tutto il Club per la fiducia riposta in me. Sono molto onorata e cercherò di dare il massimo. Sono felice anche per il prolungamento di contratto, sarà uno stimolo in più per me. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione”.