Juventus Women, rinnovo fino al 2027 per Schatzer

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sul rinnovo con le Women di Eva Schatzer fino al 2027.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato sul rinnovo di Schatzer: “Eva Schatzer torna in bianconero al termine del prestito annuale alla Sampdoria e prolunga il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Un’altra bella notizia, dunque, dopo quella che ha visto compiere a Chiara Beccari lo stesso percorso di Eva, ma dal Sassuolo. Schatzer torna nel club che l’ha vista crescere, bruciare le tappe e diventare un pilastro dell’Under 19 – nonostante la giovanissima età – , prima di vederla andare via in prestito per giocare la sua prima stagione pienamente “tra le grandi”. Sì, pienamente, perchè Eva il calcio professionistico lo inizia a conoscere alla Juventus esordendo in Prima Squadra, totalizzando tre presenze in Coppa Italia ed essendo una tra le prime giocatrici provenienti dal Settore Giovanile bianconero (insieme a Beccari e Pfattner) a firmare il suo primo contratto da professionista. Poi, come detto, arriva il momento dell’avventura in prestito in Liguria, sponda blucerchiata, nell’annata 2023/2024. Un’avventura che termina con la salvezza conquistata con largo anticipo dalla Sampdoria e, a livello individuale, con una crescita esponenziale da parte di Schatzer. Stagione conclusa dalla classe 2005 originaria di Bressanone – comune della provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige – con 25 presenze tra campionato e Coppa Italia e due gol segnati, i primi tra i professionisti”.