Sara Gama diventa un cartone animato contro i pregiudizi

La capitana bianconera diventa un cartone animato per Cartoon Network

" Sara Gama è una delle sportive più seguite ed ammirate in Italia. La capitana della Juventus Women è diventata qualche mese fa la prima vicepresidente donna nella storia dell’Associazione italiana calciatori, a testimonianza di come il calcio femminile in Italia stia crescendo in maniera importante, anche grazie alla prestazione della Nazionale italiana femminile, di cui la stessa giocatrice è la leader indiscussa. La calciatrice di Trieste, infatti, è stata inserita tra le 100 giocatrici più forti al mondo e a 31 anni ha raggiunto grandi risultati a livello professionale e personale. Ed ora si appresta a vivere una nuova ed importante esperienza, tutta dedicata ai più piccoli.

"La novità è che Sara Gama diventa un cartone animato. Dal prossimo 19 aprile la giocatrice bianconera sarà tra le protagoniste di un film d'animazione che andrà in onda sul canale Cartoon Network. “Quando ami quello che fai, tutto è spontaneo e arriva alle persone", ha raccontato al settimanale Grazia la leader della difesa della Juventus Women. In quell’occasione ha spiegato anche il perché ha aderito alla campagna contro i pregiudizi #iosonodiverso di Cartoon Network. "La diversità è un valore. Diversità e originalità sono ingredienti fondamentali per emergere e per rendere la propria vita una storia unica. Come è successo a me. Le bambine possono sognare di diventare professioniste. Non siamo noi le pioniere del calcio, lo sono state altre donne prima di noi, ma rappresentiamo la svolta. Ogni generazione deve lasciare qualcosa. Facciamo la nostra parte. Quando diventi un cartoon capisci che puoi lasciare il segno...", ha detto.