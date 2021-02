Women, le statistiche di Empoli-Juventus

TORINO – Alle 14.30 andrà in scena la sfida di Coppa Italia Femminile di ritorno tra Juventus ed Empoli. Le bianconere, all’andata, sono uscite vittoriose dallo stadio del club toscano vincendo 5-4. Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato tutte le statistiche del match.

TESTA A TESTA – “La Juventus ha vinto tutti i sette confronti contro l’Empoli tra Serie A e Coppa Italia; le bianconere hanno segnato almeno quattro gol in ognuno degli ultimi tre incroci subendone però sette nei due più recenti dopo averne incassati tre nei primi cinque.

JUVE ON THE ROAD – La Juventus ha vinto le ultime sette trasferte di Serie A e potrebbe registrare la sua seconda striscia più lunga di successi esterni consecutivi nel torneo dopo quella di marzo 2018 (quando vinse le prime nove).

GIRELLI E BONANSEA – La prima delle due doppiette di Cristiana Girelli in questo campionato è arrivata contro l’Empoli lo scorso agosto. Sono cinque le reti complessive rifilate dalla bianconera alle toscane con la maglia della Juventus in tutte le competizioni; ha fatto meglio solo contro Tavagnacco e Verona (sei). Barbara Bonansea ha realizzato due dei quattro gol in questo campionato contro l’Empoli; in generale sono tre le reti contro queste avversarie nella competizione, ma nessuna in trasferta.

GLIONNA IMPACT – Benedetta Glionna, in prestito in Toscana proprio dalla Juve, con la tripletta nei quarti d’andata della Coppa Italia in corso, ora vanta almeno un gol segnato con la maglia della Juventus e almeno uno contro. L’attaccante (5 reti in questo campionato) è a due marcature dal suo migliore score (sette nel 2017/18, con la Juve).

EQUILBRIO SU CORNER – La Juventus ha segnato nove gol su sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A (almeno cinque più di ogni altra squadra nel torneo), ma solo uno degli ultimi nove messi a segno dalle bianconere in campionato è arrivato da questa situazione di gioco. Per contro, solo il Milan (0) ne ha concessi meno dell’Empoli (uno)”.