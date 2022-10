Sampdoria-Juventus Women, la vittoria della scorsa stagione

Il sito della Juventus ha pubblicato un approfondimento sul successo dello scorso anno delle bianconere contro la Sampdoria.

redazionejuvenews

La Juventus Women di Montemurro, dopo la pausa delle Nazionali, si tufferà di nuovo nel campionato, sfidando la Sampdoria. Il sito del club bianconero ha ripercorso la vittoria della scorsa stagione contro le blucerchiate: "Domenica 16 ottobre 2022, con calcio d'inizio alle ore 14,30, si gioca Sampdoria-Juventus. Per la formazione bianconera è un test importante, prima dell'appuntamento di Champions League. Le blucerchiate sono reduci da due sconfitte, dopo un brillante inizio di campionato con 3 vittorie consecutive. La Juve ha 2 punti in più e vuole confermare a Genova quanto successo l'anno scorso, nell'unico precedente tra le due squadre. LE SCELTE DI MONTEMURRO La Juventus che scende in campo a Bogliasco per l'ottava giornata del campionato 2021-22 vede in porta Peyraud-Magnin; in difesa Hyyrynen, Gama, Lenzini e Nilden; a centrocampo Cernoia, Zamanian e Caruso; in attacco Bonfantini, Staskova e Hurtig.

La Sampdoria si presenta alla sfida reduce da 3 gare senza incassare gol. La prima frazione di gioco conferma le virtù delle genovesi. Non mancano le occasioni, ma il risultato non si sblocca. Quella più corposa ce l'ha Staskova dopo la mezz'ora, ma il tiro sfiora il palo e non va a buon fine. ARIANNA IN CATTEDRA Nella ripresa è Caruso a risultare la più pericolosa. Arianna si rammarica per due buone opportunità: una punizione che sfiora l'incrocio dei pali e un tentativo in rovesciata. Il gol è maturo, arriva al minuto 76.

La difesa blucerchiata ha un punto vulnerabile. Lo trovano Nilden e Cernoia, bravissime ad agire nello stretto: Valentina colpisce con un diagonale che supera Babb, fino a quel momento impeccabile. IL GIORNO DI VALENTINA La felicità di Cernoia per il suo gol che vale 3 punti. Per Valentina è un giorno speciale, è lei ad avere la fascia da capitana al braccio dopo l'uscita di Gama. Ed è la conferma di un inizio di stagione decisamente brillante, con la quarta rete in campionato, alla quale si va ad aggiungere l'exploit in Champions League, in casa del Servette".