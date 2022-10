Juventus Women, le parole di Montemurro ed Aprile dopo il successo

Il tecnico della Juventus Joe Montemurro e la calciatrice Roberta Aprile hanno commentato il successo delle bianconere contro il Pomigliano.

redazionejuvenews

La JuventusWomen ha battuto il Pomigliano per 3-0, sbloccando la partita soltanto nel secondo tempo, grazie alle reti di Cantore, Caruso e Zamanian, gol che hanno permesso alle bianconere di rimanere a ridosso delle prime posizioni nella Serie A, in attese dei sorteggi Champions, previsti per la giornata di domani. Dopo il match sono intervenuti a JTV il tecnico Joe Montemurroe Roberta Aprile, calciatrice delle bianconere.

Ecco le parole del mister: "Devo fare i complimenti al Pomigliano, ottimo primo tempo, ci hanno messo in difficoltà. La cosa che mi è piaciuta maggiormente è stata vedere le ragazze non andare in ansia, restare lì sulla partita e con calma cercare le soluzioni giuste per sbloccarla, cercando il modo di farle uscire per poi colpire. Il sorteggio? lo aspetto qui a Vinovo, ci sarà un bel giro di messaggi domani…".

Di seguito, invece, le parole della calciatrice: "Nel primo tempo è mancata un po’ di aggressività, siamo state leggere, poi siamo tornate in campo con l’approccio giusto. Dobbiamo essere più cattive e non buttare mai via la palla. Io sento la fiducia del mister, la sento e lo ringrazio; il sorteggio di Champions? Non c’è ansia, siamo tranquille e vedremo che succede".