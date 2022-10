Sampdoria-Juve Women: i numeri delle giocatrici bianconere

Tra poco le Women bianconere scenderanno in campo contro le blucerchiate: questi i numeri delle giocatrici guidate da mister Joe Montemurro

redazionejuvenews

Tra poco le Womenscenderanno in campo in casa della Sampdoria. Ecco le statistiche individuali delle ragazze di mister Montemurro, pubblicate dal sito della Juventus: "La prossima sarà la 150a presenza per Arianna Caruso con la Juventus in tutte le competizioni. La centrocampista conta 42 reti in maglia bianconera (meno solo di Cristiana Girelli a 84 e Barbara Bonansea a 66). Una firma anche contro la Sampdoria per la classe ‘99, lo scorso 3 aprile in Serie A.

Il prossimo sarà il 50° gol in Serie A con la Juventus per Barbara Bonansea, - tra le compagne di squadra solo Cristiana Girelli (63) la precede nella competizione. Una delle sette reti della 11 bianconera nello scorso campionato è arrivata proprio contro la Sampdoria, nel 3-1 casalingo del 3 aprile.

Tra le giocatrici che dall’inizio della scorsa Serie A hanno partecipato ad almeno 10 marcature, due delle tre più giovani indossano la maglia della Juventus: Sofia Cantore – settembre ’99 – (10 reti e sei assist) e Arianna Caruso – novembre ’99 – (nove reti e quattro assist). Davanti a loro solo la 2001 Chanté Dompig.

Sofia Cantore è l’unica giocatrice della Juventus che in questa stagione vanta già più di un gol sia in Serie A (due) che in Champions League (due nelle qualificazioni). Due reti per l’attaccante contro la Sampdoria – nel campionato scorso con il Sassuolo – inclusa la sua ultima marcatura in trasferta (a febbraio).

Cristiana Girelli, miglior marcatrice insieme a Elisa Polli in questa Serie A con cinque reti all’attivo, ha realizzato contro la Sampdoria uno dei suoi sei gol di testa siglati nello scorso campionato. Nelle ultime tre edizioni del torneo la bianconera ne ha segnati 13 con questo fondamentale, almeno sei più di qualsiasi altra giocatrice nel periodo.

Sei delle ultime nove reti di Cristiana Girelli nel massimo campionato sono arrivate in trasferta, incluse quattro delle cinque firmate nella Serie A in corso; nel periodo (da dicembre 2021) nessuna giocatrice ha fatto meglio nel torneo lontano da casa.

Valentina Cernoia è l’unica bianconera a essere andata a bersaglio in casa della Sampdoria in Serie A – gol vittoria nell’1-0 dello scorso 5 novembre, in seguito a una punizione di Amanda Nildén, che proprio in quel match ha servito il primo dei sei assist nel torneo.

La Sampdoria potrebbe diventare l’ottava squadra contro cui Valentina Cernoia conta almeno due gol in Serie A con la maglia della Juventus. Cernoia è inoltre, con Kamila Dubcovà e l’avversaria di giornata Cecilia Prugna una delle tre centrocampiste con almeno 10 gol e almeno 10 assist all’attivo nelle ultime tre edizioni del massimo campionato – 12+12 per la regista bianconera.

Nell’ultima giornata Annahita Zamanian ha realizzato il suo primo gol nel massimo campionato, diventando la quarta giocatrice della Juventus (con Arianna Caruso, Cristiana Girelli e Valentina Cernoia) con almeno una rete all’attivo in ognuna delle ultime quattro stagioni di Serie A.

Evelina Duljan (2003), più giovane difensore con almeno un assist all’attivo in questo campionato, potrebbe diventare la terza straniera nata dall’1/1/2003 capace di partecipare a più di un gol nelle ultime tre edizioni di Serie A, dopo Haley Bugeja e Tori Dellaperuta".