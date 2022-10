Da Bonucci fino a Rabiot e Milik: tutte le stats post Torino-Juve

Dopo la vittoria nel match di ieri sera , sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul derby della Mole contro il Torino: " La Juventus ha vinto 12 degli ultimi 14 derby in trasferta contro il Torino in Serie A (1N, 1P), mantenendo la porta inviolata ben 10 volte nel periodo; non vinceva una trasferta tra tutte le competizioni dallo scorso 25 aprile contro il Sassuolo in Serie A, da allora aveva registrato due pareggi e sei sconfitte fuori casa.

Il Torino ha subito gol in tutti gli ultimi 23 derby contro la Juventus in Serie A (1V, 4N, 18P); non ha schierato titolare alcun giocatore italiano in un derby contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 1994/95. Nel periodo è solo la seconda volta per i granata nel massimo campionato (dopo la sfida della scorsa settimana v Empoli).