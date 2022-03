Cecilia Salvai: “Rinnovo un altro giorno speciale. Riconoscenza Juve vale molto”

La calciatrice bianconera ha parlato dopo il rinnovo del contratto con la squadra della Juventus Women che ha prolungato la sua permanenza di altri due anni

redazionejuvenews

La calciatrice della Juventus Women Cecilia Salvai ha parlato intervistata dai microfoni di JTV dopo la firma del rinnovo del contratto che la legherà alla squadra femminile bianconera fino al 2024: "Il giorno del rinnovo del contratto è sempre speciale perché non è mai scontato, ancora di più in un momento simile durante il quale sto passando attraverso un lungo infortunio. La riconoscenza della società vale moltissimo. Voglio rientrare in campo il prima possibile per dare un gran significato a questo rinnovo e voglio farlo ancora meglio di prima perchè mi manca giocare con le mie compagne. Per quanto dimostrato in Europa, ora pensiamo in grande: vogliamo di vincere la coppa

"Sono soddisfatta della riabilitazione, il ginocchio mi sta seguendo. L’importante è continuare settimana dopo settimana con costanza. Da fuori è tosta perchè non sai come poter essere utile per la tua squadra e perchè non puoi sostenere le tue compagne in maniera concreta. Ora si avvicinano due partite molto toste, ma abbiamo già dimostrato il nostro valore, le ragazze devono solo compattarsi. Sono felice di avere dei tifosi come quelli della Juventus perchè li sento molto vicini anche dopo l’infortunio.Spero di rientrare presto in campo".

La calciatrice ha poi festeggiato il rinnovo con un lungo post sul suo profilo Instagram.

"Un altro giorno speciale da aggiungere nelle pagine di questo bellissimo libro chiamato Juventus.

Dal primo giorno, sono qui per difendere i colori bianconeri, sono qui per crescere come persona e come giocatrice, sono qui per far crescere con me le giovani, sono qui per cercare di trasmettere i valori di questo club e sono qui per portare il più in alto possibile la mia Squadra.

Alla Juventus ho imparato una cosa: a vincere! E non vedo l'ora di tornare in campo per farlo, manca ancora qualcosa di importante da mettere in bacheca.

Grazie Juventus".