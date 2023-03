Rosucci ringrazia il club dopo il rinnovo: “A presto infinito mio”

La centrocampista bianconera, infortunata al crociato anteriore, ha rinnovato fino al 2025: questo il suo messaggio d'amore per la Juventus

redazionejuvenews

Gli ultimi sono stati giorni intensi per Martina Rosucci. Domenica la bianconera è scesa in campo con la Juventus Women, che ha vinto 2-1 in casa contro il Parma. Rosucci però ha dovuto lasciare il campo per un infortunio al ginocchio. Gli esami al J|Medical poi hanno confermato quello che si temeva: lesione parziale del legamento crociato anteriore. Ma la Juventus non ha lasciato sola la sua giocatrice e ieri è arrivato il rinnovo fino al 2025.

Questo il messaggio di Rosucci, pubblicato dal sito ufficiale della Juve: "Cara Juventus,

La mia anima ti ha amato ancora prima che il mio corpo riuscisse a difenderti e a combattere per te, per questo è riuscito a farlo senza mai risparmiarsi.

Ho sempre pensato che per abitarti bisognasse avere quel qualcosa in più dentro; e, di conseguenza, per guidarti ancora di più.

Quindi ti ringrazio, in particolare nella persona di Stefano Braghin, per RESTITUIRMI affetto e riconoscenza non solo a parole ma soprattutto a fatti in questo momento sportivo per me così difficile: in ogni ambito di vita, la differenza la fanno sempre le PERSONE e a noi della Juve piace fare la differenza.

Quando ami profondamente non servono promesse, per cui ti dico solo A PRESTO INFINITO MIO".