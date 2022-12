Verso Roma-Juve Women: le statistiche delle due squadre

Oggi ci sarà l'atteso big match tra Roma e Juventus Women al Tre Fontane. Sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha riassunto le statistiche verso la sfida: "La Roma ha vinto tutte le ultime otto partite di Serie A e potrebbe eguagliare il suo record nella competizione: nove successi di fila tra ottobre 2021 e febbraio 2022, striscia interrotta da un pareggio contro la Juventus . La Roma è la squadra con più clean sheet nella Serie A in corso (otto, due più della seconda, che è la Juventus a sei). Considerando gli ultimi due campionati, le giallorosse sono invece seconde a quota 16, alle spalle della Vecchia Signora a 17, squadra contro cui non sono mai riuscite ad evitare il gol nel torneo.

Dall’inizio della scorsa Serie A la Roma vanta il migliore rendimento in casa nel massimo campionato: 15 vittorie (almeno tre più di qualsiasi altra), 50 gol fatti (ben nove in più rispetto alle rivali) e 46 punti raccolti (altro record a almeno sei più di qualsiasi avversaria). La Juventus ha tenuto la porta inviolata nell'ultima trasferta di Serie A contro l'Inter e potrebbe ottenere due clean sheet di fila in trasferta nella competizione per la prima volta dallo scorso febbraio (quattro in quel caso).