Verso Roma-Juve Women: i numeri delle possibili protagoniste

Alle 14:30 ci sarà il big match tra le giallorosse, in vetta alla classifica, e la squadra bianconera. Questi i numeri di chi andrà in campo

Oggi alle 13:30 al Tre Fontane si affronteranno Roma e Juve Women. In vista del big match, vediamo il focus del sito ufficiale della Juventus sulle possibili protagoniste: "Le prime 13 reti di Benedetta Glionna in Serie A sono arrivate con la maglia della Juventus, mentre in questo campionato la classe '99 è ancora a secco: è infatti la giocatrice che ha tentato più conclusioni senza aver ancora trovato il gol (35), seguita dalla compagna di squadra Paloma Lázaro (24).