Roma femminile, Spugna: “La Juve Women arriva favorita”

Le parole dell'allenatore della Roma femminile Spugna in vista della finale di Coppa Italia femminile contro la Juve Women

Intervistato da Sky Sport in vista della finale di Coppa Italia femminile contro la Juve Women, l’allenatore della Roma femminile Spugna ha detto: “Siamo soddisfatti a metà rispetto alle nostre ambizioni del campionato, che è stato di alti e bassi. Ci aspetta l’ennesima finale, la quinta consecutiva, ma è motivo di grande orgoglio e faremo il massimo per trattenerla. Da Roma verranno tanti tifosi, ci fa enormemente piacere essere qui, in questa location. In questi ultimi anni ad alzare i trofei sono state Juventus e Roma e hanno DNA in queste competizioni. È una finale, loro arrivano favorite per aver vinto il campionato e noi vogliamo trattenere questa coppa a Roma. Ci sono giocatrici forti da una parte e dall’altra, lo spettacolo sarà garantito”.

Juve Women, le parole di Canzi

L'allenatore della Juve Women Canzi ha invece detto: "Sarà una grande festa per tutto il movimento del calcio femminile e l'ottima risposta del pubblico è la conferma che la scelta di disputare questa finale a Como sia stata assolutamente corretta. Sarà una bellissima sfida. Io credo che nello sport di squadra la coesione sia fondamentale e vada oltre qualsiasi altro aspetto. Sicuramente noi cercheremo di essere migliori rispetto a loro e credo che sotto l'aspetto dell'unità di intenti potremo fare la differenza".