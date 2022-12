Riunione FIFA, novità sul calcio femminile e sugli agenti

La FIFA, in una riunione presieduta da Gianni Infantino, ha discusso diversi temi, tra cui il rapporto tra gli agenti e il calcio femminile.

redazionejuvenews

Nella riunione di oggi della FIFAsono stati toccati diversi temi. Ecco il comunicato del massimo organismo del calcio: "Il Consiglio FIFA si è riunito oggi prima della finale della Coppa del Mondo FIFA a Doha, in Qatar, che il presidente della FIFA Gianni Infantino ha definito la "migliore di sempre", dopo quasi un mese durante il quale "il calcio ha rafforzato il suo potere di coesione unico unendo il mondo in uno spirito di pace e di amicizia”, e ha adottato una serie di decisioni fondamentali per il futuro del calcio. Pur confermando che le entrate della FIFA a fine anno si attesterebbero a 7,5 miliardi di dollari – 1 miliardo di dollari in più rispetto a quanto preventivato – il Consiglio della FIFA ha approvato il budget per il ciclo 2023-2026, che vedrà un fatturato di 11 miliardi di dollari, di cui un sostanziale aumento una parte sarà assegnata agli investimenti nel calcio, pari a 9,7 miliardi di dollari.

Per il calcio femminile, l'attuale struttura del calendario delle partite internazionali rimarrà invariata fino al 2025, con le nazioni ospitanti della Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 e 2031 da decidere rispettivamente nel 2024 e nel 2025. Sono state approvate anche la creazione di una nuova FIFA Women's Club World Cup™, una nuova FIFA Futsal Women's World Cup™ e l'espansione del torneo femminile dei Giochi Olimpici da 12 a 16 squadre. I principi includono anche proposte per rivedere l'inventario dei tornei giovanili della FIFA, compresi i tornei annuali Under 17 ampliati, sia per ragazzi che per ragazze. Nello stabilire i dettagli dei nuovi calendari delle partite internazionali, si dovrà tenere in debita considerazione la salute e il benessere dei giocatori come obiettivo primario. Tutti i suddetti principi strategici chiave saranno dettagliati in consultazione con le parti interessate nei prossimi mesi.

FIFA Il Consiglio FIFA ha compiuto un passo importante verso la creazione di un sistema di trasferimento di calcio più equo e trasparente approvando il regolamento per gli agenti di calcio della FIFA, che cerca di introdurre standard di servizio di base per gli agenti di calcio e i loro clienti, inclusa una licenza obbligatoria sistema, il divieto di rappresentanza multipla per evitare conflitti di interesse e l'introduzione di un tetto alle commissioni, il cui obiettivo è rafforzare la stabilità contrattuale, proteggere l'integrità del sistema di trasferimento e raggiungere una maggiore trasparenza finanziaria".