La FIFA reagisce al parere della CGUE: “Opinione accolta con favore”

Oggi è arrivato il parere della CGUE sulla Superlega, e sul ruolo monopolistico di FIFA e UEFA nella creazione e nel sostentamento di competizioni a livello europeo e Mondiale per le squadre di club. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è espressa a favore dei due organismi esistenti, assestando un duro colpo alla SUuperlega, in attesa del giudizio definitivo che arriverà in primavera.