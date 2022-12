Juve, la Superlega non è finita: “Stare fermi non è un’opzione”

Dopo il parere dell'UE sulla Superlega il progetto è definitivamente naufragato? Assolutamente no. A22, la società che ormai da diversi mesi segue il progetto, ha pubblicato su Twitter un messaggio, poi ripostato dalla Juve. "Continuiamo a lavorare per riformare il calcio europeo, per migliorare la competitività, la sostenibilità e la governance. Stiamo parlando con molti club in 10 paesi diversi che condividono la nostra visione delle sfide affrontate da questo sport. Stare fermi non può essere un'opzione", si può leggere.