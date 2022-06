Juve Women, ufficiale il rinnovo di Zamanian fino al 2024

Dopo la grande stagione della squadra femminile bianconera, che ha raggiunto il triplete domestico, arriva il rinnovo anche per la francese.

La stagione delle Juventus Women è stata davvero fantastica. La squadra femminile bianconera è stata la dominatrice in Italia, conquistando il triplete domestico. Per prima è arrivata la Supercoppa italiana. Poi un meritato Scudetto, il quinto consecutivo, vinto dopo un campionato passato in testa alla classifica. Infine è arrivata la Coppa Italia, conquistata a Ferrara in finale contro la Roma, rivale anche in campionato, con una rimonta di grande carattere. La stagione delle ragazze guidate da mister Joe Montemurro però è stata positiva anche in Europa. La squadra bianconera ha ben figurato nella Women's Champions League, dove è uscita a testa alta ai quarti di finale contro il Lione, squadra che poi ha vinto il torneo battendo in finale il Barcellona. In queste ultime settimane sono state molte le giocatrici che hanno prolungato il proprio contratto e oggi è il turno di Annahita Zamanian. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Juventus.