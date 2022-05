Juve Women, le parole dei protagonisti dello scudetto

Oggi, con la vittoria 3-1 contro il Sassuolo, la squadra femminile bianconera ha vinto il quinto scudetto di fila: le parole del post gara.

«Ho sempre seguito la Serie A da bambino. Essere qui, in una società che ho sempre tifato, vincere lo Scudetto, è una cosa davvero tanto emozionante . Abbiamo lavorato con mentalità, le ragazze hanno dimostrato una personalità, un carattere, che le ha portate fino qua. Le partite più difficili? Quelle in cui c’era l’aspettativa di dover vincere. Questa squadra ha uno standard molto alto, ma uno Scudetto del genere è un punto di partenza »

«Un grandissimo momento: scrivere un’altra pagina di storia del calcio femminile è un privilegio che ci godiamo . Questo è lo Scudetto della consapevolezza: abbiamo giocato senza timore contro nessuno, anche nei momenti di difficoltà. Il gruppo, il Mister, riescono a stupirmi sempre, a ogni allenamento, per la determinazione con cui affrontano tutto . Appena mi sembra di avere certezze, loro le sovvertono. Da tempo noi cerchiamo di anticipare e pianificare, è il nostro mestiere, e lo facciamo ancora adesso, nel segno della consistenza e nel non cambiare troppo. Facciamo i complimenti alla Roma, un grande avversario: siamo felici di fare questo percorso con loro e di farlo insieme in Europa il prossimo anno ».

«Questo Scudetto vuol dire tanto, talmente tanto che non è tangibile, non riesco a quantificare. Questo è lo Scudetto della liberazione, della tanta tensione accumulata in una stagione lunghissima, difficilissima. Abbiamo cambiato tutto, Mister, metodo di lavoro, stimoli, è stata una cavalcata, anche in Europa. Abbiamo dimostrato una forza mentale incredibile, non lasciando niente al caso, e abbiamo scritto una pagina di storia»