Pigolotti su Girelli: “Inarrestabile, è un vero esempio per la squadra”

Stefano Pigolotti, agente di Cristiana Girelli, ha detto la sua sulla prestazione della sua assistita nel match di UWCL di ieri.

redazionejuvenews

Stefano Pigolotti, agente di Cristiana Girelli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Girelli? Inarrestabile. Un vero e proprio esempio, ancora una volta di professionalità e resilienza .Super concentrata come una veterana e affamata come una giovane all’esordio: questa è Cristiana Girelli. Era felice, ovviamente, e soddisfatta per come tutte insieme hanno interpretato la partita. Ma nonostante l'inevitabile euforia, stava già pensando con la testa al Lione".

Sulla gara con il Lione, match decisivo per il passaggio del turno in UWCL: "Non voglio esprimere, per scaramanzia, percentuali di sorta. Per la mia propensione al coaching, posso affermare che avere un'unica possibilità per qualificarsi approccerà al meglio la partita. Ci sarà grande determinazione, ancora un pochino di più rispetto alla chance del doppio risultato. Queste ragazze sono un gruppo molto coeso, nelle ultime partite le vedo più unite che mai. Potranno regalarci delle sorprese, ma lo dico a bassa voce".

Sulle critiche ricevute dalla sua assistita nell'ultimo periodo: "Le critiche che arrivano dai tifosi innamorati fanno parte del gioco e stimolano a migliorare. Per Cristiana sono sempre stati un input positivo che deriva dalla responsabilità che percepisce per il suo ruolo. Quelle degli odiatori seriali, invece, non meritano commenti".