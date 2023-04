Pfattner e Schatzer in coro: “Un sogno firmare con la Juventus”

Elisa Pfattner , calciatrice della Juventus Women fresca di firma sul contratto, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: "Ero molto emozionata. Ho parlato subito con i miei, gli ho raccontato quello che mi è stato detto. Anche loro erano orgogliosi di me. È il sogno di ogni ragazzina firmare per la Juve un contratto professionistico.

Ero molto molto felice quando ho firmato: ero in una stanza con la mia procuratrice e il direttore Braghin. Ho sentito la fiducia che hanno nei miei confronti. Piccini? È stata importante perché fin dal primo momento mi ha dato la fiducia in modo che io potessi fare qualcosa di grande. È stata come una seconda mamma".