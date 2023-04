Juve Women, primo contratto per Chiara Beccari: la nota

Il sito della Juventus ha pubblicato una nota con la notizia dell'ufficialità del primo contratto per Chiara Beccari , calciatrice di proprietà della Women . Ecco il comunicato: "Chiara Beccari, attaccante classe 2004 attualmente in prestito al Como, firma il suo primo contratto da professionista con le Juventus Women. L'accordo, valido fino al 2026, sarà effettivo a partire dal 1° luglio 2023.

LA STAGIONE DI BECCARI Dopo aver collezionato cinque presenze in prima squadra la scorsa stagione, quest'annata Beccari ha continuato il suo percorso di crescita in prestito al Como nel massimo campionato nazionale. Il modo migliore, dunque, per mettersi in mostra in un campionato che stagione dopo stagione vede alzarsi l'asticella della competitività.