Peyraud-Magnin dopo il rinnovo: “Amo questa società”

Pauline Peyraud-Magnin, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere dopo il rinnovo. Ecco le sue parole: “Credo che questa sia la prima volta in carriera in cui rimango in un club per così tanto tempo. Intendo, in una Prima Squadra, non a livello giovanile, perchè a Lione sono rimasta nove anni. Tutto ciò ha un chiaro significato: amo stare qui, amo questa Società. Mi lega un profondo senso di appartenenza alla Juventus. Per me è importante, soprattutto, rappresentare nel migliore modo possibile il Club e la nostra squadr”.

Sul rinnovo

"Il mio rinnovo arriva proprio qualche giorno dopo avere alzato al cielo lo Scudetto, il sesto della storia di questa fantastica squadra. Vincere questo campionato è stato davvero emozionante, come hanno già detto anche le mie compagne. La sensazione è stata bellissima, anche perchè non lo vincevamo da due stagioni. Per noi quest'anno era importante partire bene e, per me, vincere il campionato era davvero l'obiettivo principale. Era troppo importante tornare a vincere un trofeo. La festa di sabato scorso (10 maggio) all'Allianz Stadium è stata semplicemente fantastica ed è stata resa ancora più speciale dall'ultima presenza di Sara (Gama) che è stata fondamentale per la nostra squadra, ma sono sicura continuerà a esserlo per il mondo del calcio femminile anche fuori dal campo".