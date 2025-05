Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del report dell'allenamento.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sulla seduta di allenamento della Vecchia Signora: “Mattinata di lavoro al JTC per la Juventus in vista della prossima gara di Serie A – la sfida casalinga contro l’Udinese, in programma domenica 18 maggio alle ore 20.45 all’Allianz Stadium”.

Sulla partita con l’Udinese

"I bianconeri si sono dedicati nel corso della sessione d'allenamento prima al lavoro di forza in palestra, per poi passare a quello tattico in campo. L'appuntamento per domani al Training Center è fissato al mattino".