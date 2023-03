Peyraud-Magnin: “Il ruolo nel destino, la Juventus mi ha dato tanto”

Sabato 11 marzo si giocherà la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus Women e Inter . Nella gara di andata la sfida è terminata in parità, con il punteggio di 1-1 . In attesa dell'importante match, Pauline Peyraud-Magnin ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn.

Il rapporto con la Juventus: "Questo club mi ha dato tanto sia calcisticamente che umanamente, mi sono sentita rispettata. Non ero nessuno, ma semplicemente quella che doveva sostituire la portiera precedente, che era quella dell’Italia e non è poco, ma mi hanno detto ‘sei tu e solamente tu’ e questo ha fatto la differenza. Tutte le volte che gioco all’Allianz Stadium non resisto e tocco la foto di Gigi (Buffon, ndr), per ricevere l’energia di Superman e, a essere sinceri, per ora ha sempre portato bene".