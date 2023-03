Juventus Women-Inter: un precedente sorride alle bianconere

La squadra di Joe Montemurro scenderà in campo sabato contro le nerazzurre nel ritorno della semifinale di Coppa Italia femminile

redazionejuvenews

La JuventusWomen scenderà in campo sabato contro l'inter femminile nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 dell'andata le bianconere cercheranno di ottenere la qualificazione alla finale, con un precedente che sorride alle ragazze di Montemurro.

"Sabato 11 marzo si gioca la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter dopo che all'andata la sfida è terminata in parità, con il punteggio di 1-1. Nella competizione c'è un precedente favorevole alle ragazze bianconere risalente a 13 mesi fa, con il successo per 1-0 nel ritorno del quarti di finale.

IL PRESENTE E IL PASSATO

Domenica 13 febbraio 2022 si affrontano Rita Guarino, primo coach della Juve, e Joe Montemurro, che ne ha rilevato l'eredità proseguendo nella sequenza di successi.

LE SCELTE DI MONTEMURRO

La scelte di Joe Montemurro per il match di ritorno sono orientate su un 4-3-3: Peyraud-Magnin in porta; Lenzini, Gama, Sembrandt e Boattin sulla linea difensiva; Rosucci, Pedersen e Grosso a centrocampo; in attacco tridente con Bonansea, Hurtig e Cernoia.

IL GOL IN APERTURA

Al quindicesimo minuto la Juve passa in vantaggio. Una rete pesante, frutto di un assist di Lenzini per Bonansea. Barbara è brava a farsi trovare libera, la sua deviazione verso la porta va a infilare la sfera in rete: 1-0.

NESSUN PERICOLO

Nonostante l'Inter debba necessariamente segnare per riaprire il discorso qualificazione, la Juve concede pochissimo. Peyraud-Magnin si limita a bloccare una punizione di Bonetti non particolarmente pericolosa. Il punteggio non cambia: sono le ragazze di casa ad andare avanti nella competizione che le vedrà poi alzare la Coppa." (Juventus.com).