Parma-Juventus Women, le vittorie più belle delle bianconere

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato un approfondimento sui successi della Womencontro il Parma. Ecco la nota: "Non ci sono precedenti per Juventus-Parma che si giocherà domenica 26 febbraio alle ore 14.30. Da ricordare, però, c'è l'emozionante gara d'andata, riassunta perfettamente da questa foto che ritrae la sfrenata esultanza per una vittoria incredibile, maturata solo negli ultimi istanti di gara. 19 NOVEMBRE 2022 Parma-Juventus si gioca il 19 novembre 2022 alle ore 14.30. Questa è la formazione di partenza scelta da Joe Montemurro: Aprile; Lundorf, Rosucci, Lenzini Boattin; Caruso, Gunnarsdóttir, Pedersen; Cernoia, Girelli, Beerensteyn.