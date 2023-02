Juve Women, a Montemurro la Panchina d’oro del calcio femminile

Giornata importante per la Juventus Women e per il suo allenatore. Oggi a Coverciano infatti Joe Montemurro ha ricevuto la Panchina d’Oro del calcio femminile . Il tecnico bianconero ha vinto con 8 voti e ha preceduto Alessandro Spugna , tecnico della Roma , con 7 voti, e Gianpiero Piovani , mister del Sassuolo , a quota 4 voti.

Queste le parole di Montemurro, riportate dal sito della FIGC: "Per me è un onore ricevere questo premio qui a Coverciano che è la culla del calcio italiano. Sono un italiano nato e cresciuto dall'altra parte del mondo in Australia, ma tornare qui per allenare è sempre stato un sogno che si è realizzato grazie a Stefano Braghin e alla Juventus. La Juventus è sempre stata la mia squadra del cuore, da quando ero bambino e la seguivo da lontano con il mito di Scirea e Platini".