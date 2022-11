Juve Women, i numeri verso la Supercoppa contro la Roma

Alle 14:30 la Juventus Women affronterà la Roma nella Supercoppa italiana: ecco i numeri sulla competizione, vinta nelle ultime 3 edizioni

Alle 14:30 le Women affronteranno la Roma nella Supercoppa italiana. Ecco i numeri sulla competizione, nel focus del sito ufficiale della Juventus: "Questa sarà la 26ª finale di Supercoppa Italiana, la prima in assoluto disputata nel mese di novembre.

Con un successo, la Juventus diventerebbe la quarta squadra capace di vincere la Supercoppa Italiana in almeno quattro occasioni, dopo la Torres (7), l’AGSM Verona (4) e il Brescia (4).

In generale, le bianconere hanno vinto quattro delle sei partite giocate in Supercoppa Italiana (1N, 1P) - l’unica sconfitta risale alla prima di queste gare, in finale contro la Fiorentina nell’ottobre 2018.

La Juventus può diventare la terza squadra capace di alzare il trofeo in quattro edizioni consecutive, dopo la Torres (cinque, tra il 2009 e il 2013) e il Brescia (quattro, tra il 2014 e il 2017).

La Roma è la 16ª squadra differente a disputare una finale di Supercoppa Italiana, tuttavia può diventare la prima formazione laziale in assoluto ad alzare il trofeo.

La Roma ha perso le due partite giocate finora in Supercoppa Italiana, entrambe per 2-1 in semifinale: la prima contro la Juventus, nel gennaio 2021; la seconda contro il Milan, lo scorso gennaio.

Solo due delle precedenti 25 finali di Supercoppa Italiana sono terminate ai rigori: nel 2014 e nel 2015, in entrambe le occasioni con un successo del Brescia.

Barbara Bonansea è l’ultima giocatrice capace di realizzare una doppietta in una finale di Supercoppa Italiana (nel 2021 v Fiorentina); con una marcatura può diventare la terza giocatrice in assoluto con cinque reti all’attivo in questa competizione, dopo Chiara Gazzoli (8) e Patrizia Panico (7)".