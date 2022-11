Bonansea: “Tutti vogliono batterci ma unite possiamo superare ogni difficoltà”

La calciatrice della JuventusWomen Barbara Bonansea ha presentato in conferenza stampa la finale di Supercoppafemminile in programma oggi alle 14:30 tra le bianconere e la Roma: ""Una finale è sempre una finale, sarà emozionante giocare al Tardini. Di solito in queste partite c'è un po' di tensione, spero che non influenzi troppo e che sia una bellissima gara. Sia noi che la Roma siamo cresciute molto in questi anni, la loro forza non è una sorpresa".