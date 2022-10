Juve Women, da Nilden a Caruso e Bonansea, le protagoniste di ieri

Ieri la squadra femminile bianconera ha travolto la Sampdoria con un poker. Queste le statistiche di alcune delle protagoniste della partita

redazionejuvenews

Ieri la Juventus Women ha sfoderato una grande prestazione, battendo per 4-0 in trasferta la Sampdoria. Al ritorno dalla pausa per gli impegni delle nazionali, le bianconere hanno condotto la gara mettendo a segno due reti per tempo. La Juventusha pubblicato un focus sulle statistiche individuali di alcune protagoniste del match di ieri.

"NILDEN MVP

Amanda Nildén è il difensore che ha preso parte ai più gol in questo campionato (quattro, due gol e due assist).

Amanda Nildén ha segnato e fornito un assist in un singolo match di Serie A per la seconda volta, la prima in trasferta.

Prima marcatura multipla per Amanda Nildén in Serie A: l’ultimo difensore della Juventus a segnare una doppietta in un match di Serie A era stata Lisa Boattin contro l’Inter nel marzo scorso.

BB 50 & CARU 150

50° gol in Serie A con la Juventus per Barbara Bonansea - tra le compagne di squadra solo Cristiana Girelli (63) ne ha realizzati di più nella competizione.

150ª presenza per Arianna Caruso con la Juventus in tutte le competizioni. La centrocampista conta 42 reti in maglia bianconera (meno solo di Cristiana Girelli a 84 e Barbara Bonansea a 67).

Barbara Bonansea non realizzava un gol in trasferta in Serie A dal 16 gennaio 2022, vs Pomigliano.

Solamente Ghoutia Karchouni dell’Inter (sette) ha preso parte a più gol di Arianna Caruso tra i centrocampisti in questa Serie A (cinque, frutto di un gol e quattro assist).

Arianna Caruso ha fornito quattro assist in questo campionato, già due in più di quelli effettuati nella passata stagione di Serie A (due in 19 presenze)".