Napoli femminile-Juventus Women: le formazioni ufficiali

La Juventus Women tra pochi minuti sfiderà il Napoli femminile. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Alle 12.30 è in programma la sfida tra la Juventus Women e il Napoli femminile, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Le padrone di casa, attualmente none in classifica a 15 punti, arrivano alla sfida da tre risultati utili consecutivi, 2 vittorie ed un pareggio. Le bianconere, invece, capoliste del torneo, arrivano dalla roboante vittoria per 6-1 nella semifinale di Coppa Italia, mentre in campionato l'ultimo match è stato pareggiato con la Roma per 1-1.