Montemurro: “Abbiamo ritrovato il nostro gioco, avevamo perso coraggio”

La squadra della Juventus Women sarà in campo oggi congro il Napoli nella partita di campionato, da vincere a tutti i costi per arrivare al meglio alla sfida di Champions League

La JuventusWomen scenderà in campo questo pomeriggio alle 12:30 contro il Napoli, nella partita valevole per la diciassettesima giornata delCampionato Femminile di Serie A. La squadra di Joe Montemurro dovrà vincere per mantenere la Roma ad almeno tre punti di distanza in classifica, e per prepararsi al meglio alla sfida di Women's Champions League in programma la prossima settimana tra le mura amiche dell'Allianz Stadium.

Il tecnico della JuventusWomen Joe Montemurro ha presentato ai microfoni di JTV il match di domani contro il Napoli Femminile: “È un periodo molto importante, difficile, in cui dobbiamo finalizzare il bel lavoro fatto. Tutte le partite sono difficili, ogni gara ha la sua storia. Il Napoli è una squadra molto forte, si è rinforzata a gennaio e quindi dovremo stare molto attenti. Le gare di Coppa e di Campionato sono diverse, cambia il modo in cui le approcci che è diverso. Nell’ultimo periodo abbiamo perso un po’ di coraggio e di amore nel giocare a calcio, adesso abbiamo ritrovato il nostro gioco ed è la cosa che mi è piaciuta di più. Le assenti? Abbiamo deciso di non portare Staskova e Lenzini, dando loro più tempo per recuperare. Bonansea è stata poco bene in settimana e dunque non ci sarà. Il rinnovo di Salvai è stato molto importante, diventerà una centrale di grande importanza per noi e per il calcio italiano”.

Intanto tramite il suo sito internet la Juventus ha diramato la lista delle convocate di Joe Montemutto per la partita di oggi in programma in Campania allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola: "Il focus, almeno per questo week-end, torna sul campionato. Le Juventus Women, infatti, domani sono attese dalla trasferta in Campania contro il Napoli. Si gioca allo Stadio "Giuseppe Piccolo" di Cercola, con fischio d'inizio alle ore 12:30.

Di seguito l'elenco delle giocatrici a disposizione di Mister Montemurro".