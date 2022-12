Morace: “La Juventus Women è ancora la più forte del campionato”

Carolina Morace, ex calciatrice, ha analizzato il momento negativo della Juventus Women, parlando anche di Bonfantini e Cernoia.

redazionejuvenews

Carolina Morace, ex calciatrice, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Io sono al di fuori, per me è difficile giudicare. Posso dire che la Juventus Women mi sembra ancora la squadra più forte del campionato. L’organico è sempre stato e resta il punto di forza di questa squadra. Ma resto scettica sul gioco di Montemurro, non riesco a capire cosa voglia. Poi è evidente che il livello della Serie A femminile si sia alzato. Si sono migliorate tutte dalla Roma al Milan, passando per l’Inter. Forse solo il Sassuolo ha perso un po’ di esperienza rispetto all’anno scorso".

Su Cernoia: "La stessa cosa che sta succedendo a Caruso. Ogni partita un ruolo diverso, come in Nazionale. Così le giocatrici vanno in confusione. Per me rinunciare a lei sarebbe difficile, è una ragazza di personalità, una di quelle che ti fa vincere le partite. Poi capisco subentri un discorso di ricambio".

Su Bonfantini: "Credo le manchi un po’ di personalità. Una volta le dissi che era la giocatrici più simile a me per caratteristiche, il problema è che le manca continuità. Infatti non è esplosa all’Inter, poi alla Roma e infine ora alla Juventus. Calciomercato? Serve un’attaccante che può avere un impatto immediato, per gli altri ruoli ci vogliono due mesi di ambientamento. La Juve ha bisogno di una big a gennaio, una alla Miedema per intenderci".