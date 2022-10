Morace durissima: “Juventus scandalosa, c’è tanta confusione”

L’Inter non gioca male, ha un senso, ma Napoli e Milan giocano proprio bene. Sono rimasta shockata dalle dichiarazioni di Allegri perché dire che non è un fallimento, che la squadra pensava al Lecce, è una presa in giro e, oltretutto, il bel calcio ti fa vincere le partite e legare ad una squadra. Ho visto la partita della Juventus ed è stata scandalosa, non c’era nulla di organizzato, è ovvio che i giocatori vanno in confusione. Non sono tifosa, ma è stata una presa in giro ai tifosi incredibile, si prendesse le sue responsabilità soprattutto vedendo cosa stanno facendo il Napoli ed il Milan.