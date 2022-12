News Juve – Annuncio clamoroso, non solo Conte: “Contatti avviati con…”

Il terremoto che ha investito la Juventus è nella sua fase più calda. Non è il momento di temporeggiare, vanno trovate al più presto delle soluzioni che possano dara solidità al club. Entro Natale sono attese importantissime decisioni. Elkann ha già fatto capire che non ci sarà un ridimensionamento della società piemontese. La Juve si muoverà e lo farà da grande club quale è sempre stato.

Il nuovo corso necessita di figure esperte e che magari conoscano già l'ambiente. Ecco perché non stupisce che si stia parlando di nuovo con insistenza del ritorno di Antonio Conte a Torino. Come ci è stato assicurato da più fonti, il tecnico salentino tornerebbe di corsa a "casa sua". La Gazzetta dello Sport conferma che si starebbe pensando seriamente, fin da subito anche ad Alex Del Piero come vice presidente. Ma non è tutto. Nei piani dei vertici bianconeri ci sarebbe anche un'altra mossa per certi versi sorprendente<<<