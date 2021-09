Montemurro: “Vogliamo una nostra identità, sarebbe bello giocare la Champions”

Il tencico ha parlato

Il tecnico della Juventus Women ha parlato intervistato dopo la vittoria delle ragazze biancone sulla squadra della Fiorentina: "Facciamo i complimenti alla Fiorentina, che ci ha costretto a giocare una gara molto attenta. Mi aspettavo una partita complicata, ma siamo contenti: i nostri obiettivi passano attraverso la vittoria e il gioco, e la ricerca di un’identità precisa. Mercoledì sarebbe fondamentale che noi accedere alla fase a gironi di Champions, e sarebbe importante anche per il calcio italiano, avere una rappresentante ai livelli più alti in Europa. Faremo di tutto per vincere".

La partita è stata teatro della grande prestazione di Barbara Bonansea, autrice di due reti contro la viola, che non segnava una doppietta in SerieA proprio dalla 2a giornata dello scorso campionato, nel successo interno della Juventus contro l’Empoli. La calciatrice bianconera ha iniziato al meglio il nuovo anno, con le ragazze che cercheranno di imporsi nuovamente in Italia, e di provare a far valere i colori della Juventus anche in campo europeo. La sfida per Joe Montemurro non sarà semplice, ma il tecnico ha sposato il progetto bianconero perchè affascinato dall'importanza sempre maggiore che la squadra di Torino ha deciso di fare al comparto femminile, che sta iniziando a dare i suoi frutti.