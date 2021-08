St. Poltern-Juventus Women 1-4: le bianconere avanzano in UWCL

Altra vittoria per le ragazze di Montemurro

redazionejuvenews

La Juventus Women, dopo aver sepolto il Kamenica Sasa per 12-0, vince anche la seconda sfida contro il St. Polten per 1-4, guadagnandosi l’accesso al secondo turno preliminare di Women’s Champions League, che vedrà le ragazze allentate da Joe Montemurro giocare almeno altre due partite.

Questo il report del match pubblicato dal sito della Juventus.

"Il percorso europeo delle Juventus Women continua. Le bianconere proseguono il cammino superando l’ostacolo St Polten con un 4-1 che non ammette repliche. Decidono la doppietta di Bonansea e le reti di Girelli e Hurtig, acuti di una partita giocata da squadra, capace di mettere in campo tutte le caratteristiche necessarie per avere la meglio sulle austriache e far apparire semplice un match pieno di spine.

LA PARTITA

Dentro o fuori, senza possibilità di appello. Agli albori della stagione le Juventus Women non possono già permettersi la possibilità di sbagliare e la sfida con il St Polten rappresenta un test non semplice. Per affrontarlo, Mister Montemurro conferma per dieci undicesimi la formazione che ha sconfitto con facilità il Kamenica Sasa, con un solo cambio: Hyyrynen per Lundorf.

Proprio dai piedi della finlandese parte l’azione che conduce al gol che sblocca la partita, dopo il primo spavento iniziale causato dalla girata di Balog. Ottavo minuto, il lancio di Hyyrynen pesca Caruso, che controlla e serve l’accorrente Bonansea: 1-0! L’esultanza delle bianconere restituisce subito il valore della rete.

La reazione del St Polten c’è, ma non è particolarmente veemente e il primo tempo è una lunga battaglia su ogni pallone, con la Juve che dà spesso l’impressione di poter creare i presupposti per rendersi ancora pericolosa e la formazione austriaca che cerca di reagire. Ci riesce a ridosso dell’intervallo, quando la punizione di Zver colpisce la parte alta della trasferta. È l’unico brivido di un primo tempo controllato con maturità.

La Juve del secondo tempo non vuole lasciare nulla al caso, gioca sulla qualità e soprattutto capisce che il St Polten dovrà concedere qualche spazio in più. Al minuto 54 lo spazio lo vede Zamanian, che di prima intenzione lancia Bonansea, imprendibile per la difesa avversaria e letale: pallonetto in corsa, di prima intenzione, e raddoppio.

Il gol del 2-0 tramortisce il St Polten e dieci minuti più tardi arriva il tris. La firma è quella di Cristiana Girelli, pescata splendidamente da una scatenata Bonansea. A tu per tu con Kresche la numero 10 non sbaglia. La gara potrebbe sembrare chiusa, ma il St Polten trova il gol con un guizzo di Enzinger al 66’.

Il doppio vantaggio resta rassicurante, ma il messaggio trasmesso dal gol austriaco è chiaro: non è finita. E le bianconere lo recepiscono, restando concentrate fino alla fine e accettando anche di soffrire. Ogni minuto che passa avvicina a una vittoria importantissima e nel finale, in pieno recupero, Lina Hurtig spegne ogni speranza di rimonta avversaria. L’assist è di Staskova, la svedese, all’esordio stagionale, a tu per tu col portiere avversario non fallisce. La Juve continua il suo percorso europeo, in attesa di scoprire quale squadra l’urna metterà sul suo cammino.

Nota a margine: centesima presenza in bianconero per Lisa Boattin, omaggiata a fine partita da tutta la squadra. Un traguardo speciale per una giocatrice chiave del gruppo bianconero". (Juventus.com)