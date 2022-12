Guardalà fa il punto: “Pogba un mistero, Vlahovic sente dolore”

L'inviato per la Juventus, a Sky Sport 24, ha fatto il quadro delle condizioni fisiche del francese e del serbo, ma anche di come sta Chiesa

redazionejuvenews

La Juventuscontinua a lavorare alla Continassa per prepararsi al meglio in vista della ripresa del campionato di Serie A, in programma il 4 gennaio. Massimiliano Allegri gradualmente sta ritrovando i tanti giocatori che sono stati impegnati al Mondiale. Nel frattempo sono stati aggregati al gruppo diversi giovani da Next Gen e Primavera, che hanno fatto bene nell'amichevole vinta contro l'Arsenal. Ma il tecnico deve fare i conti con le condizioni fisiche non ottimali di alcuni big. Giovanni Guardalà, a Sky Sport 24, ha fatto il punto su di loro.

Come sta Federico Chiesa: "Quando forza ne risente muscolarmente e ha bisogno di rallentare, come è fisiologico dopo uno stop così lungo". L'ex Fiorentina era rientrato prima della sosta dopo l'infortunio al legamento crociato.

Finora per Paul Pogba non c'è stata pace: "E' davvero un mistero. L’infortunio di luglio, il fallimento della terapia conservativa, l’intervento chirurgico per giocare qualche partita con la Juve prima di andare al Mondiale: tutti progetti svaniti a ripetizione. Allegri è stato categorico dopo l’Arsenal".

Anche per Dusan Vlahovic non è un momento facile: "La situazione di Vlahovic non è serena, la pubalgia lo perseguita. Al Mondiale ha fatto la comparsa. Il dolore non passa, è difficile fare previsioni". Ma parlando di mercato, il borsino aggiornato con tutte le percentuali dei colpi bianconeri: "Cherubini ha deciso chi comprare"<<<