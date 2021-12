Montemurro: “Ora bisogna alzare il livello di qualità e intensità”

Il tecnico della Juventus Women ha commentato lo storico traguardo raggiunto dalle calciatrici bianconere, che si sono qualificate ai quarti di finale della Champions League

La qualificazione ai quarti di finale della Women's Champions League da parte della Juventus Women ha rappresentato un momento storico per la formazione femminile della squadra bianconera, e molto del merito è del tecnico Joe Montemurro , che sta svolgendo un grande lavoro, anche motivazionale, sulla squadra e la sta spronando ogni partita di più. Il tecnico ha commentato la qualificazione raggiunta in conferenza.

"Abbiamo fatto un passo per far capire la crescita del calcio italiano. Spero sia stato un salto abbastanza importante per il movimento intero. Adesso dobbiamo valutare quello che è stato fatto fino ad ora, abbiamo introdotto delle idee che le ragazze hanno appreso abbastanza bene, ma adesso bisogna alzare il livello di qualità e intensità. Abbiamo trovato un equilibrio importante e il gruppo ci crede”.