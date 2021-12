Icardi-Juve, mai cosi vicini

L'attaccante del Psg sembra essere sempre piu vicino ad approdare in bianconero

Siamo alla vigilia dell'anticipo di campionato tra Juventus e Bologna, con i bianconeri che sono obbligati a fare 3 punti per tentare di restare ancora in corsa per un posto in Champions. Il passo falso maturato nell'ultima uscita contro il Venezia ha infatti aggravato ultzeriormente la posizione in classifica della Vecchia Signora che ora, dista 8 punti dal Napoli quarto. Ancora dei dubbi di formazione per Max Allegri, costretto a fare ancora a meno della coppia Chiesa e Dybala, oltre al brasiliano Danilo, tutti assenti per infortunio. Quasi siciuramente in attacco ci si affiderà alla coppia Kena- Morata, con un inserimento a gara in corso dei baby Kaio Jorge e Matias Soulè, sempre piu considerato dall'allenatore livornese.